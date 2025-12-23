Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура выяснила причину промерзания новой школы в Губкинском

Прокуратура выяснила, почему в новой школе Губкинского мерзли дети. Речь идет об учебном заведении в микрорайоне № 6, здание строила фирма «Гор-Строй». Жалобы на холод в кабинетах поступили от родителей учеников еще в ноябре.

Температура в кабинетах была экстремально низкой.

Прокуратура выяснила, почему в новой школе Губкинского мерзли дети. Речь идет об учебном заведении в микрорайоне № 6, здание строила фирма «Гор-Строй». Жалобы на холод в кабинетах поступили от родителей учеников еще в ноябре.

«В двух учебных кабинетах нового здания школы температура воздуха составляла 11 — 17 градусов, что свидетельствует не только о нарушении требований санитарных норм по температурному режиму, но и ненадлежащей работе по приемке здания школы перед вводом в эксплуатацию», — поделились подробностями проверки в ведомстве.

Прокурор города внес представление окружной Дирекции капстроительства и подрядчику ООО СЗ «Гор-Строй». Виновные привлечены к административной ответственности. После жалоб и проверок в школе изменили работу системы отопления здания, а также утеплили стены.

Жалобы на холод в новой школе поступали во время прямого эфира главы депобра Зои Чернышевой. Она сказала, что «в двух кабинетах утеплитель необходимо менять Здание утепляют с внешней стороны. Это издержки строительства».