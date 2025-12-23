Прокуратура выяснила причину промерзания новой школы в Губкинском

«В двух учебных кабинетах нового здания школы температура воздуха составляла 11 — 17 градусов, что свидетельствует не только о нарушении требований санитарных норм по температурному режиму, но и ненадлежащей работе по приемке здания школы перед вводом в эксплуатацию», — поделились подробностями проверки в ведомстве.