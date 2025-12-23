Прокуратура выяснила причину промерзания новой школы в Губкинском

Температура в кабинетах была экстремально низкой.
Прокуратура выяснила, почему в новой школе Губкинского мерзли дети. Речь идет об учебном заведении в микрорайоне № 6, здание строила фирма «Гор-Строй». Жалобы на холод в кабинетах поступили от родителей учеников еще в ноябре.
«В двух учебных кабинетах нового здания школы температура воздуха составляла 11 — 17 градусов, что свидетельствует не только о нарушении требований санитарных норм по температурному режиму, но и ненадлежащей работе по приемке здания школы перед вводом в эксплуатацию», — поделились подробностями проверки в ведомстве.
Прокурор города внес представление окружной Дирекции капстроительства и подрядчику ООО СЗ «Гор-Строй». Виновные привлечены к административной ответственности. После жалоб и проверок в школе изменили работу системы отопления здания, а также утеплили стены.
Жалобы на холод в новой школе поступали во время прямого эфира главы депобра Зои Чернышевой. Она сказала, что «в двух кабинетах утеплитель необходимо менять Здание утепляют с внешней стороны. Это издержки строительства».