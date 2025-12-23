В Омске вынесли приговор водителю автобуса, по вине которого погиб мотоциклист

Советский райсуд вынес приговор водителю автобуса, по вине которого погиб мотоциклист. ДТП случилось в июне нынешнего года в Омске, на Красноярском тракте. О приговоре сообщили в прокуратуре Омской области.
Как установило следствие, водитель автобуса ПАЗ Vector Next 320405−1, двигаясь в направлении улицы Менделеева, допустил столкновение с со встречным мотоциклом Kawasaki Ninja 1000 под управлением 41-летнего мужчины. От полученных в аварии травм мотоциклист скончался на месте происшествия.
Суд признал водителя автобуса виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Приговор — два года принудительных работ. В пользу членов семьи погибшего в счет компенсации морального вреда взыскано более 1 млн рублей. Кроме того, суд на 1 год и 6 месяцев лишил водителя водительских прав.
Приговор не вступил в законную силу, свою вину подсудимый признал частично.