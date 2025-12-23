В Омске вынесли приговор водителю автобуса, по вине которого погиб мотоциклист

Суд признал водителя автобуса виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Приговор — два года принудительных работ. В пользу членов семьи погибшего в счет компенсации морального вреда взыскано более 1 млн рублей. Кроме того, суд на 1 год и 6 месяцев лишил водителя водительских прав.