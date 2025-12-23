Ричмонд
Число жертв крушения самолёта ВМС Мексики в Техасе увеличилось до пяти

Число погибших в результате крушения самолёта ВМС Мексики в Техасе увеличилось до пяти. Об этом сообщили в Министерстве военно-морских сил Мексики.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, из восьми членов экипажа двое выжили, пятеро погибли, один остаётся пропавшим без вести. В настоящее время ведутся консультации с Генеральным консульством Мексики в Хьюстоне по вопросам необходимых процедур. Министерство выразило соболезнования родственникам погибших.

Напомним, вблизи Галвестона в штате Техас потерпел крушение самолёт ВМС Мексики при заходе на посадку. Воздушное судно King Air ANX 1209 выполняло гуманитарную миссию по медицинской перевозке в рамках программы «Морской план». После крушения к месту происшествия были направлены спасательные службы и береговая охрана США. На тот момент сообщалось о двух погибших и четырёх выживших.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.