Число жертв крушения самолёта ВМС Мексики в Техасе увеличилось до пяти

По данным ведомства, из восьми членов экипажа двое выжили, пятеро погибли, один остаётся пропавшим без вести. В настоящее время ведутся консультации с Генеральным консульством Мексики в Хьюстоне по вопросам необходимых процедур. Министерство выразило соболезнования родственникам погибших.
Напомним, вблизи Галвестона в штате Техас потерпел крушение самолёт ВМС Мексики при заходе на посадку. Воздушное судно King Air ANX 1209 выполняло гуманитарную миссию по медицинской перевозке в рамках программы «Морской план». После крушения к месту происшествия были направлены спасательные службы и береговая охрана США. На тот момент сообщалось о двух погибших и четырёх выживших.
