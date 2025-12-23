Число жертв крушения самолёта ВМС Мексики в Техасе увеличилось до пяти

Напомним, вблизи Галвестона в штате Техас потерпел крушение самолёт ВМС Мексики при заходе на посадку. Воздушное судно King Air ANX 1209 выполняло гуманитарную миссию по медицинской перевозке в рамках программы «Морской план». После крушения к месту происшествия были направлены спасательные службы и береговая охрана США. На тот момент сообщалось о двух погибших и четырёх выживших.