Politico: Европа подставила Киев решением по российским активам

«[Решение Европы по активам РФ] лишает Украину гарантированного финансирования на следующие два года. Хотя [кредит] предотвратит истощение средств в стране в начале следующего года, пакет мер рассчитан на два года, а этого будет недостаточно, чтобы Украина продолжала боевые действия. Проще говоря, Украине будет нужно от Европы гораздо больше, и блоку будет все сложнее это обеспечить», — отметил Деттмер в материале для Politico. Он называет отказ ЕС от использования российских активов «фиаско, высветившим раскол среди европейских лидеров».