Politico: Европа подставила Киев решением по российским активам

Европе будет все сложнее обеспечить поддержку Киеву из-за своего решения по активам.
«[Решение Европы по активам РФ] лишает Украину гарантированного финансирования на следующие два года. Хотя [кредит] предотвратит истощение средств в стране в начале следующего года, пакет мер рассчитан на два года, а этого будет недостаточно, чтобы Украина продолжала боевые действия. Проще говоря, Украине будет нужно от Европы гораздо больше, и блоку будет все сложнее это обеспечить», — отметил Деттмер в материале для Politico. Он называет отказ ЕС от использования российских активов «фиаско, высветившим раскол среди европейских лидеров».
Венгрия, Словакия и Чехия уже не участвуют в обеспечении нового кредита. В публикации прогнозируется, что к ним могут присоединиться другие страны. По его словам, Киеву будет «не так просто» добиться следующего пакета помощи после исчерпания нынешних средств, а рассчитывать на США, где «Трамп все еще будет в Белом доме», смысла почти нет.
По итогам брюссельского саммита Евросоюз согласовал для Украины кредит на 90 млрд евро за счет средств европейских налогоплательщиков. Ранее Еврокомиссия добивалась согласия государств — членов ЕС на привлечение замороженных российских суверенных активов в интересах Украины. Рассматривался вариант предоставления Киеву кредита в размере от 185 до 210 млрд евро, подлежащего условному возврату после завершения конфликта и при условии получения Украиной «выплаты материального ущерба от Москвы».
Президент России Владимир Путин на прямой линии назвал идею изъятия российских активов «грабежом». Он предупредил, что такие шаги могут привести к прямым потерям и затронуть фундаментальные основы современного финансового миропорядка. Кроме того, Путин отметил, что Россия сумеет вернуть свое, передает 360.ru.
В МИД РФ заявляли, что предложения ЕС о репарациях со стороны Москвы «оторваны от реальности». Брюссель, по оценке российского ведомства, уже занимается «воровством» российских активов.