В Японии три человека пострадали в результате взрыва в университете

В японском Университете Нагоя произошёл взрыв, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает телеканал NHK.
Инцидент случился во время уборки помещений. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, где им оказали необходимую помощь.
По предварительной версии, взрыв произошёл из-за разгерметизации бутылки с химическими веществами, что привело к выделению токсичного газа. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные службы.
Ранее в Химках произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого скончался 12-летний школьник.