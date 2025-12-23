Ричмонд
В Японии три человека пострадали в результате взрыва в университете

Предположительно, причиной инцидента стал взрыв бутылки с химическими веществами.

Источник: Аргументы и факты

В японском Университете Нагоя произошёл взрыв, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент случился во время уборки помещений. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, где им оказали необходимую помощь.

По предварительной версии, взрыв произошёл из-за разгерметизации бутылки с химическими веществами, что привело к выделению токсичного газа. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные службы.

Ранее в Химках произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого скончался 12-летний школьник.