Рособрнадзор приостановил лицензию «Шанинки»

Рособрнадзор во вторник, 23 декабря, приостановил действие образовательной лицензии Московской школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, «Шанинка»).
Вуз не сможет принимать новых студентов. При этом учебное заведение сохраняет право продолжать образовательный процесс и выдавать дипломы собственного образца.
Кроме того, вуз обязан организовать перевод обучающихся в другие высшие учебные заведения на программы с государственной аккредитацией по соответствующим направлениям подготовки с полным сохранением условий обучения.
— Статус лицензии: приостановлена полностью — говорится в реестре лицензий на сайте ведомства.
В ноябре Рособрнадзор лишил «Шанинку» аккредитации по ряду направлений. В пресс-службе добавили, что решение приняли на основании судебных постановлений, вынесенных 23 июня и 11 сентября.
