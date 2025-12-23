Ричмонд
Рособрнадзор приостановил лицензию «Шанинки»

Рособрнадзор во вторник, 23 декабря, приостановил действие образовательной лицензии Московской школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, «Шанинка»).

Вуз не сможет принимать новых студентов. При этом учебное заведение сохраняет право продолжать образовательный процесс и выдавать дипломы собственного образца.

Кроме того, вуз обязан организовать перевод обучающихся в другие высшие учебные заведения на программы с государственной аккредитацией по соответствующим направлениям подготовки с полным сохранением условий обучения.

— Статус лицензии: приостановлена полностью — говорится в реестре лицензий на сайте ведомства.

В ноябре Рособрнадзор лишил «Шанинку» аккредитации по ряду направлений. В пресс-службе добавили, что решение приняли на основании судебных постановлений, вынесенных 23 июня и 11 сентября.

Ранее глава Рособрнадзора рассказал, что основной период проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году начнется не ранее июня. По его словам, это позволит дать учащимся возможность закончить освоение школьной программы, а также как следует подготовиться к экзаменам.