Рособрнадзор приостановил лицензию «Шанинки»

Ранее глава Рособрнадзора рассказал, что основной период проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году начнется не ранее июня. По его словам, это позволит дать учащимся возможность закончить освоение школьной программы, а также как следует подготовиться к экзаменам.