Главная ёлка сгорела дотла в грузинском Гардабани во время церемонии зажжения огней

В муниципалитете Гардабани во время церемонии зажжения ёлки, она сгорела в прямом смысле. Видео © Telegram / Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия.
«В муниципалитете Гардабани (50 км от Тбилиси) во время церемонии зажжения ёлки, она сгорела в прямом смысле», — говорится в сообщении местных соцсетей.
Конструкция превратилась в пепел на глазах у собравшихся горожан. Люди успели отойти на безопасное расстояние, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в системе проводки.
Ранее стало известно, что на востоке Москвы произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Инцидент случился в одной из квартир на 15-м этаже. Предположительной причиной происшествия считается возгорание домашнего имущества. Подробности устанавливаются.
Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.