Главная ёлка сгорела дотла в грузинском Гардабани во время церемонии зажжения огней

Праздничное настроение в грузинском городе Гардабани сменилось паникой, когда главная новогодняя ёлка полностью сгорела во время торжественной церемонии включения праздничных огней. Инцидент произошёл в момент, когда организаторы мероприятия подали электричество. Вместо праздничного сияния ёлка мгновенно вспыхнула.

Источник: Life.ru

В муниципалитете Гардабани во время церемонии зажжения ёлки, она сгорела в прямом смысле. Видео © Telegram / Николай Левшиц — channel in Georgia / Грузия.

«В муниципалитете Гардабани (50 км от Тбилиси) во время церемонии зажжения ёлки, она сгорела в прямом смысле», — говорится в сообщении местных соцсетей.

Конструкция превратилась в пепел на глазах у собравшихся горожан. Люди успели отойти на безопасное расстояние, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в системе проводки.

Ранее стало известно, что на востоке Москвы произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Инцидент случился в одной из квартир на 15-м этаже. Предположительной причиной происшествия считается возгорание домашнего имущества. Подробности устанавливаются.

