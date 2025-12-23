Главная ёлка сгорела дотла в грузинском Гардабани во время церемонии зажжения огней

Ранее стало известно, что на востоке Москвы произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Инцидент случился в одной из квартир на 15-м этаже. Предположительной причиной происшествия считается возгорание домашнего имущества. Подробности устанавливаются.