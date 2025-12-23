Челябинского пенсионера, сбившего насмерть ребёнка на пешеходном переходе, отправили в колонию

Водитель вину признал частично, но заявлял о неисправности автомобиля и невозможности его остановить. Также он говорил, что не скрывался с места ДТП, поскольку не понял, что сбил пешеходов. Он якобы думал, что задел пакет, который был в руках у одного из пешеходов.