Челябинского пенсионера, сбившего насмерть ребёнка на пешеходном переходе, отправили в колонию

В Челябинской области 67-летнего жителя Аши приговорили к шести годам в колонии-поселении за наезд на мать с ребёнком. После ДТП мужчина скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Источник: Pchela.News

ДТП произошло 30 июня в Аше. Мужчина за рулём Chevrolet Niva на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 25-летнюю женщину и пятилетнего мальчика, после чего скрылся с места ДТП. В результате аварии ребёнок погиб, а его мать получила тяжкий вред здоровью.

Водитель вину признал частично, но заявлял о неисправности автомобиля и невозможности его остановить. Также он говорил, что не скрывался с места ДТП, поскольку не понял, что сбил пешеходов. Он якобы думал, что задел пакет, который был в руках у одного из пешеходов.

Суд признал его виновным по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения). По решению суда ему на 2,5 года запрещено управлять транспортными средствами. Также он должен выплатить потерпевшей свыше 3,1 миллиона рублей в счёт возмещения причинённого морального вреда.

Накануне мы рассказывали, что в Саткинском районе столкнулись Renault Duster и ВАЗ-2114. Авария унесла жизнь 73-летнего водителя отечественной машины, он умер по пути в больницу.