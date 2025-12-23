Челябинского пенсионера, сбившего насмерть ребёнка на пешеходном переходе, отправили в колонию

ДТП произошло 30 июня в Аше. Мужчина за рулём Chevrolet Niva на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 25-летнюю женщину и пятилетнего мальчика, после чего скрылся с места ДТП. В результате аварии ребёнок погиб, а его мать получила тяжкий вред здоровью.
Водитель вину признал частично, но заявлял о неисправности автомобиля и невозможности его остановить. Также он говорил, что не скрывался с места ДТП, поскольку не понял, что сбил пешеходов. Он якобы думал, что задел пакет, который был в руках у одного из пешеходов.
Суд признал его виновным по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряжённое с оставлением места его совершения). По решению суда ему на 2,5 года запрещено управлять транспортными средствами. Также он должен выплатить потерпевшей свыше 3,1 миллиона рублей в счёт возмещения причинённого морального вреда.
