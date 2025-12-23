На свердловской трассе фура протаранила легковушку с детьми. Фото

В ДТП есть пострадавшие (архивное фото).
Сотрудники Госавтоинспекции установили предварительные обстоятельства ДТП с тремя пострадавшими, в том числе двумя детьми, которое произошло 21 декабря на 320-м км автодороги «Пермь — Екатеринбург» в Первоуральском районе. Грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом Schmitz в зоне затора врезался в стоящий впереди Volkswagen, в котором находилась семья, рассказали URA.RU в ведомстве.
По версии инспекторов, авария произошла из-за того, что водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию и не выбрал скорость с учетом сложной обстановки на дороге. «По установленной информации, причиной столкновения стало несоблюдение водителем грузового транспорта безопасной дистанции и скоростного режима, а также не принятие в расчет сложных погодных и дорожных условий», — сообщили в Госавтоинспекции.
На месте ДТП сотрудники ГИБДД установили, что за рулем Volkswagen находилась 44-летняя жительница Первоуральска. В салоне вместе с ней ехали 17-летняя дочь и 6-летний сын. По данным инспекторов, дети были пристегнуты ремнями безопасности и находились в детских удерживающих устройствах, соответствующих правилам. Грузовиком управлял 35-летний житель Витебска, который следовал из Москвы в Екатеринбург с грузом молочной продукции. Оба транспортных средства получили механические повреждения.
Женщина-водитель и двое несовершеннолетних были доставлены в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести. На участке аварии в момент происшествия фиксировались сильные осадки и ухудшение видимости, уточнили в Госавтоинспекции. Движение по автодороге сейчас осуществляется в штатном режиме. Проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.
Госавтоинспекция Свердловской области напоминает водителям о необходимости строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно в условиях зимней дороги, гололеда и ограниченной видимости. В ведомстве подчеркивают, что использование ремней безопасности и детских кресел значительно снижает тяжесть последствий ДТП для пассажиров.