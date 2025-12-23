На свердловской трассе фура протаранила легковушку с детьми. Фото

На месте ДТП сотрудники ГИБДД установили, что за рулем Volkswagen находилась 44-летняя жительница Первоуральска. В салоне вместе с ней ехали 17-летняя дочь и 6-летний сын. По данным инспекторов, дети были пристегнуты ремнями безопасности и находились в детских удерживающих устройствах, соответствующих правилам. Грузовиком управлял 35-летний житель Витебска, который следовал из Москвы в Екатеринбург с грузом молочной продукции. Оба транспортных средства получили механические повреждения.