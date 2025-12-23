Пять человек погибли при крушении самолета ВМС Мексики в Техасе

Военный самолет Мексики с бортовым номером ANX-1209 потерпел крушение в районе города Галвестон при заходе на посадку. Самолет выполнял гуманитарную миссию по медицинскому сопровождению в координации с фондом Michou y Mau. На борту было восемь человек — четверо военных и четверо гражданских. Сейчас идут поиски пропавшего без вести.