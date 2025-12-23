Пять человек погибли при крушении самолета ВМС Мексики в Техасе

Пять человек погибли, двое выжили в результате крушения самолета King Air военно-морских сил Мексики в американском штате Техас, судьба еще одного находившегося на борту остается неизвестной. Об этом сообщает министерство ВМС страны.
Военный самолет Мексики с бортовым номером ANX-1209 потерпел крушение в районе города Галвестон при заходе на посадку. Самолет выполнял гуманитарную миссию по медицинскому сопровождению в координации с фондом Michou y Mau. На борту было восемь человек — четверо военных и четверо гражданских. Сейчас идут поиски пропавшего без вести.
Министерство ВМС Мексики выразило соболезнования семьям погибших и обещало информировать о развитии ситуации.
Напомним, издание Galvnews писало, что на борту самолета находился ребенок, которому требовалось лечение в связи с ожогами. Отмечалось, что самолёт летел в условиях густого тумана.
Накануне в США совершил аварийную посадку самолёт футбольной команды из Миннесоты.