Пять человек погибли при крушении самолета ВМС Мексики в Техасе

Два человека выжили при крушении военного самолета Мексики в США.

Источник: Аргументы и факты

Пять человек погибли, двое выжили в результате крушения самолета King Air военно-морских сил Мексики в американском штате Техас, судьба еще одного находившегося на борту остается неизвестной. Об этом сообщает министерство ВМС страны.

Военный самолет Мексики с бортовым номером ANX-1209 потерпел крушение в районе города Галвестон при заходе на посадку. Самолет выполнял гуманитарную миссию по медицинскому сопровождению в координации с фондом Michou y Mau. На борту было восемь человек — четверо военных и четверо гражданских. Сейчас идут поиски пропавшего без вести.

Министерство ВМС Мексики выразило соболезнования семьям погибших и обещало информировать о развитии ситуации.

Напомним, издание Galvnews писало, что на борту самолета находился ребенок, которому требовалось лечение в связи с ожогами. Отмечалось, что самолёт летел в условиях густого тумана.

Накануне в США совершил аварийную посадку самолёт футбольной команды из Миннесоты.