Смерть младенца в Норильске выявила системные упущения в работе органов опеки

Пятимесячный младенец в Норильске погиб в условиях, свидетельствующих о системном неблагополучии семьи. Прокуратура установила, что мать детей уже в ноябре 2025 года была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению старшей дочери, которая систематически прогуливала школу.