Смерть младенца в Норильске выявила системные упущения в работе органов опеки

Расследование трагедии с пятимесячным ребёнком показало, что предыдущие сигналы о неблагополучии семьи не получили должного реагирования, а профилактические меры оказались формальными. Об этом 23 декабря сообщил МК-Красноярск.

Источник: РИА "Новости"

Пятимесячный младенец в Норильске погиб в условиях, свидетельствующих о системном неблагополучии семьи. Прокуратура установила, что мать детей уже в ноябре 2025 года была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению старшей дочери, которая систематически прогуливала школу.

В декабре специалисты органов профилактики попытались проверить семью, но не смогли попасть в квартиру — мать отсутствовала, а малолетние дети оставались запертыми внутри. Входной контроль оказался формальным: сотрудникам пришлось ограничиться разговором через дверь.

Дополнительно выяснилось, что мать полностью игнорировала обязательное врачебное наблюдение за новорождённым: ребёнок ни разу не был показан на плановые осмотры. Детская поликлиника зафиксировала отсутствие сведений о состоянии младенца и уведомила подразделение по делам несовершеннолетних.

Следователи подчёркивают, что трагическому исходу предшествовала цепочка упущений: сигналы о проблемах в семье и административные меры не привели к своевременному вмешательству. Уголовное дело в отношении матери продолжается, а действия всех причастных органов находятся на контроле надзорного ведомства.

Напомним, что отец погибшего в Норильске младенца отбывает срок за насилие в семье.