Смерть младенца в Норильске выявила системные упущения в работе органов опеки

Пятимесячный младенец в Норильске погиб в условиях, свидетельствующих о системном неблагополучии семьи. Прокуратура установила, что мать детей уже в ноябре 2025 года была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению старшей дочери, которая систематически прогуливала школу.
В декабре специалисты органов профилактики попытались проверить семью, но не смогли попасть в квартиру — мать отсутствовала, а малолетние дети оставались запертыми внутри. Входной контроль оказался формальным: сотрудникам пришлось ограничиться разговором через дверь.
Дополнительно выяснилось, что мать полностью игнорировала обязательное врачебное наблюдение за новорождённым: ребёнок ни разу не был показан на плановые осмотры. Детская поликлиника зафиксировала отсутствие сведений о состоянии младенца и уведомила подразделение по делам несовершеннолетних.
Следователи подчёркивают, что трагическому исходу предшествовала цепочка упущений: сигналы о проблемах в семье и административные меры не привели к своевременному вмешательству. Уголовное дело в отношении матери продолжается, а действия всех причастных органов находятся на контроле надзорного ведомства.
Напомним, что отец погибшего в Норильске младенца отбывает срок за насилие в семье.