В грузинском городе Гардабани сгорела уличная новогодняя елка

В Грузии пламя за считанные секунды охватило главное новогоднее дерево.

Источник: Аргументы и факты

В грузинском городе Гардабани во время праздничного включения огней загорелась новогодняя ёлка. В соцсетях распространились кадры с места происшествия.

Предполагается, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. Огонь стремительно распространился по всему сооружению, и, как сообщают местные издания, дерево полностью сгорело на глазах у собравшихся. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что главная новогодняя ёлка России, которую установили на Соборной площади Московского Кремля, будет находиться там до 20 января.