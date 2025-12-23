В грузинском городе Гардабани сгорела уличная новогодняя елка

В грузинском городе Гардабани во время праздничного включения огней загорелась новогодняя ёлка. В соцсетях распространились кадры с места происшествия.
Предполагается, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. Огонь стремительно распространился по всему сооружению, и, как сообщают местные издания, дерево полностью сгорело на глазах у собравшихся. Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что главная новогодняя ёлка России, которую установили на Соборной площади Московского Кремля, будет находиться там до 20 января.