В Петербурге ликвидировали подпольный табачный цех на Васильевском острове

В Петербурге обнаружили нелегальное производство табачной и никотиносодержащей продукции. Цех располагался на Васильевском острове.
Сотрудники УФСБ и Росгвардии участвовали в проверке. Как пишет «Петербургский дневник», производство развернули на 19-й линии. У организаторов не было ни необходимой лицензии, ни документов для изготовления сырья. На полках лежали уже готовые изделия без маркировки.
Было изъято около 4,5 тысяч единиц табачной продукции и более 6 тысяч никотинсодержащей продукции, общей стоимостью более 1 миллиона рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».