В Петербурге ликвидировали подпольный табачный цех на Васильевском острове

Сотрудники УФСБ и Росгвардии участвовали в проверке. Как пишет «Петербургский дневник», производство развернули на 19-й линии. У организаторов не было ни необходимой лицензии, ни документов для изготовления сырья. На полках лежали уже готовые изделия без маркировки.