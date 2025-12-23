Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге ликвидировали подпольный табачный цех на Васильевском острове

Правоохранители изъяли продукцию общей стоимостью более 1 миллиона рублей.

В Петербурге обнаружили нелегальное производство табачной и никотиносодержащей продукции. Цех располагался на Васильевском острове.

Сотрудники УФСБ и Росгвардии участвовали в проверке. Как пишет «Петербургский дневник», производство развернули на 19-й линии. У организаторов не было ни необходимой лицензии, ни документов для изготовления сырья. На полках лежали уже готовые изделия без маркировки.

Было изъято около 4,5 тысяч единиц табачной продукции и более 6 тысяч никотинсодержащей продукции, общей стоимостью более 1 миллиона рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ».