Baza: Хвойные клещи атаковали квартиры россиян

Хвойные клещи атаковали квартиры россиян, купивших елки. Как пишет Baza, паразиты вышли из спячки раньше из-за теплой зимы.
Активизация «елочных» паразитов отмечается в регионах России c нулевыми и положительными температурами. Их заносят в дома вместе с живыми елями, приобретенными на елочных базарах. Подобные случаи уже зарегистрированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Отсутствие устойчивых морозов приводит к тому, что клещи впадают лишь в кратковременную диапаузу, которая быстро заканчивается. При потеплении они выходят из-под снега и мха и начинают паразитировать на хвойных растениях.
В условиях теплых помещений клещи просыпаются, расползаются по квартире и могут кусать людей. Укус «елочного» клеща опасен риском заражения энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом. Этих паразитов нередко принимают за короедов из-за схожей коричневой окраски. Чаще всего клещи скрываются в трещинах коры и среди хвои.
Для проверки дерева на наличие паразитов рекомендуется оставить его в изолированном месте, например на балконе, на 12−24 часа. Также, перед тем, как занести ель в квартиру, следует тщательно стряхнуть ее на улице, уточняется в публикации.
