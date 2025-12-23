Baza: Хвойные клещи атаковали квартиры россиян

Активизация «елочных» паразитов отмечается в регионах России c нулевыми и положительными температурами. Их заносят в дома вместе с живыми елями, приобретенными на елочных базарах. Подобные случаи уже зарегистрированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Отсутствие устойчивых морозов приводит к тому, что клещи впадают лишь в кратковременную диапаузу, которая быстро заканчивается. При потеплении они выходят из-под снега и мха и начинают паразитировать на хвойных растениях.