Самарский областной суд ужесточил наказание телефонному мошеннику

Осужденным является 19-летний уроженец Сергиевского района Самарской области. Молодой человек признан виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Как выяснили следователи, в апреле 2024 года он договорился об участии в мошенничестве с ранее незнакомыми ему лицами.