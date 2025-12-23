Ричмонд
Самарский областной суд ужесточил наказание телефонному мошеннику

Самарский областной суд изменил приговор телефонному мошеннику, сообщили в прокуратуре региона. Штраф в размере 50 тыс. руб. заменен за 2 года и 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Источник: Коммерсантъ

Осужденным является 19-летний уроженец Сергиевского района Самарской области. Молодой человек признан виновным по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Как выяснили следователи, в апреле 2024 года он договорился об участии в мошенничестве с ранее незнакомыми ему лицами.

«Реализуя задуманное, он выполнял роль курьера: приезжал по адресам жертв телефонных мошенников, забирал деньги и перечислял их на различные банковские счета», — говорится в сообщении прокуратуры.

Мошенникам удалось похитить у граждан более 2,1 млн руб.