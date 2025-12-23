Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое рабочих погибли при падении со стройплощадки во Владивостоке

Во Владивостоке два работника получили смертельные травмы в результате падения с высоты на строительном объекте.

Источник: Аргументы и факты

Двое рабочих погибли, упав с высоты на строительном объекте во Владивостоке, передает официальный Telegram-канал прокуратуры Приморского края.

Как отмечается в публикации, инцидент произошел накануне вечером на строящемся объекте на Патрокле во Владивостоке.

Отмечается, что надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты проверки Госинспекции труда по расследованию гибели строителей.

Известно, что Следком по Приморскому краю возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что в Камчатском крае 60-летний рабочий упал с пятиметровой высоты со строительных лесов на территории общеобразовательной школы.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше