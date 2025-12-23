Двое рабочих погибли при падении со стройплощадки во Владивостоке

Двое рабочих погибли, упав с высоты на строительном объекте во Владивостоке, передает официальный Telegram-канал прокуратуры Приморского края.
Как отмечается в публикации, инцидент произошел накануне вечером на строящемся объекте на Патрокле во Владивостоке.
Отмечается, что надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты проверки Госинспекции труда по расследованию гибели строителей.
Известно, что Следком по Приморскому краю возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Напомним, ранее сообщалось, что в Камчатском крае 60-летний рабочий упал с пятиметровой высоты со строительных лесов на территории общеобразовательной школы.