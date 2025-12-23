Ричмонд
Росгвардейцы задержали петербуржца, который избил своего коллегу на корпоративе

Пострадавший был незамедлительно госпитализирован, подозреваемый доставлен в отделение полиции.

Источник: Telegram / Росгвардия Петербурга

Вечером 20 декабря, в 22:23, сотрудники подразделения вневедомственной охраны Василеостровского района, прибывшие по сигналу тревоги в гостиницу на улице Кораблестроителей, задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину 1986 года рождения. Причиной вызова стало нападение на его 65-летнего коллегу, которому он нанес удары по голове. Об этом информирует пресс-служба Росгвардии по Петербургу.

Конфликт начался на корпоративном мероприятии в ресторанном зале гостиницы, организованном руководством для сотрудников. Разговор быстро перешёл в стадию физической агрессии, инициатором которой выступил задержанный (начальник отдела). Персоналу заведения пришлось воспользоваться системой экстренного оповещения правоохранительных органов.