На дне башкирского озера нашли 780 трупов: ущерб от массовой гибели овец оценили в 20 млн рублей

Фермер отметил, что потери продолжаются: помимо стоимости погибших животных, ему приходится оплачивать услуги спасателей и транспортировку туш в скотомогильник в Елабугу (Татарстан). В его хозяйстве содержатся около 6 тысяч овец, 350 лошадей и 1,5 тысячи голов крупного рогатого скота. По данным ветеринаров, проведенные анализы не выявили у погибших овец инфекционных заболеваний, животные были привиты и не представляют угрозы для экологии.