На дне башкирского озера нашли 780 трупов: ущерб от массовой гибели овец оценили в 20 млн рублей

Хозяин 780 утонувших в Башкирии овец потерял 20 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Фермерское хозяйство в Бирском районе Башкирии понесло значительные убытки из-за массовой гибели овец, которые утонули в озере Узеть при переправе. Как сообщил РИА Новости владелец отары Тагар Усюбян, общий ущерб составляет около 20 миллионов рублей.

По словам фермера, причиной трагедии стала непогода: при перегоне животных тонкий лед на озере не выдержал, и овцы оказались в воде. Ранее сообщалось, что утонули 200−300 животных, однако в результате работ водолазов за два дня из озера было извлечено 780 туш овец. Один баран был найден живым.

Фермер отметил, что потери продолжаются: помимо стоимости погибших животных, ему приходится оплачивать услуги спасателей и транспортировку туш в скотомогильник в Елабугу (Татарстан). В его хозяйстве содержатся около 6 тысяч овец, 350 лошадей и 1,5 тысячи голов крупного рогатого скота. По данным ветеринаров, проведенные анализы не выявили у погибших овец инфекционных заболеваний, животные были привиты и не представляют угрозы для экологии.

