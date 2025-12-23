В Таиланде мужчину осудили за убийство 13-летнего сына

Россиянина осудили за убийство сына, он будет сидеть более десяти лет в тайской тюрьме.
Суд провинции Пхангнга в Таиланде приговорил 45-летнего гражданина России Артема Бугорского к 12 годам лишения свободы за убийство собственного 13-летнего сына во время прогулки на катере у Суринских островов. Трагедия произошла в начале 2025 года, когда семья, жившая в королевстве как релоканты, возвращались с экскурсии по морю.
«Российский релокант выбросил сына-подростка за борт на винты катера в Таиланде. За что получил 12 лет тайской тюрьмы», — сообщил telegram-канал Mash. Виновным в умышленном убийстве 45-летнего гражданина России Артема Бугорского признал суд провинции Пхангнга.
По данным правоохранителей, инцидент произошел недалеко от берега: Бугорский взял подростка за ноги и перебросил через борт на винты катера, после чего сам прыгнул в воду. Мальчика подняли на борт и реанимировали, но он умер от тяжелых травм головы, не приходя в сознание.
Во время задержания у россиянина в рюкзаке обнаружили марихуану. В материалах дела это зафиксировано как эпизод незаконного хранения наркотических веществ для личного употребления.
Родные семьи в беседе со следствием рассказали, что отношения отца и сына были теплыми. Бугорский занимался образованием подростка, учил его русскому языку. При этом после развода с супругой мужчина, по словам близких, тяжело переживал расставание, потерял семейную визу и работу, у него обострились психические проблемы.
В полиции уточнили, что наказание он будет отбывать в обычной тюрьме, поскольку в Таиланде нет отдельных пенитенциарных учреждений для людей с психическими расстройствами. Адвокат россиянина уже заявил суду о намерении подать апелляцию.