В Таиланде мужчину осудили за убийство 13-летнего сына

По данным правоохранителей, инцидент произошел недалеко от берега: Бугорский взял подростка за ноги и перебросил через борт на винты катера, после чего сам прыгнул в воду. Мальчика подняли на борт и реанимировали, но он умер от тяжелых травм головы, не приходя в сознание.