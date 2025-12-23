Долг, честь и отвага: истории о подвигах бойцов СВО, которые потрясли Россию

Сначала боец попал под обстрел во время эвакуации раненого сослуживца, затем был тяжело ранен в Белогоровке — пуля сломала два ребра и застряла в позвоночнике, после чего его семь километров несли на руках до эвакуационной группы. Впоследствии Маэстро продолжил службу уже в качестве связиста в спецназе «Ахмат», где вновь оказался под артиллерийским ударом ВСУ после радиоперехвата, но смог выжить и выбраться из завалов блиндажа.