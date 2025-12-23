Долг, честь и отвага: истории о подвигах бойцов СВО, которые потрясли Россию

За год ВС РФ освободили более 300 населенных пунктов.
Вооруженные силы РФ за 2025 год освободили более 300 населенных пунктов и продолжают наступление на стратегически важных направлениях в зоне спецоперации. Российские бойцы наносят противнику значительный урон и истощают его резервы, включая элитные части, подготовленные на Западе, подчеркнул президент России Владимир Путин. Он высоко оценил мужество и отвагу участников СВО, собо подчеркнув отношении народа России к армии.
«Этого не купишь за деньги. Такое отношение и в нашем народе к армии, и военнослужащих между собой — это проекция на отношение к родине. Это дорогого стоит. В этом и заключается основа, фундамент всех наших побед», — сказал Путин. О подвигах бойцов СВО рассказываем в материале URA.RU.
Каких успехов достигли российские войска в 2025 году.
Объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях спецоперации, сосредоточив усилия на полном освобождении Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, за 2025 год российские силы освободили свыше 6,3 тысячи квадратных километров и 81 населенный пункт в Донбассе, включая Дзержинск и Красноармейск. Продолжаются боевые действия в Димитрове, около половины города находится под контролем ВС РФ. Потери противника за год составили 6,5 тысячи танков и боевых машин, 11,8 тысячи орудий и минометов и примерно 500 тысяч человек.
Последняя крупная победа — освобождение 11 декабря Северска в ДНР, которое создало условия для дальнейшего продвижения российских войск на стратегически важных направлениях. Непосредственные участники этой операции получили из рук президента «Золотые звезды» Героев России.
Среди награжденных:
Президент Путин вручил медали «Золотая звезда» Героя России военнослужащим.
• Полковник Ярамир Темирханов: взял под контроль более 20 ключевых опорных пунктов.
• Генерал-майор Александр Муратов: обеспечил поражение пункта ротации 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
• Полковник Денис Пирогов: освободил 23 улицы, уничтожил 5 танков, 10 ББМ, 3 миномета, 538 беспилотников и 11 складов с боеприпасами.
• Генерал-лейтенант Игорь Кузьменков: под его руководством освобождены Белогоровка, Серебрянка, Малый Северск, Дроновка, Платоновка.
•Генерал-лейтенант Александр Токарев награжден за руководство операцией в Шевченко (ДНР).
Среди героев также старший лейтенант Наран Очир-Горяев, сержант Юрий Петров, ефрейтор Никита Сыромятников.
Победоносный «Поток».
Одним из главных событий СВО в 2025 году стало полное освобождение Курской области от украинских диверсантов. Чтобы выдвавить противника с территории России, была разработана и успешно реализована беспрецедентная операция, получившая название «Поток». Впоследствии такие обходные маневры — в тыл противника по пустующим трубопроводам — использовались и в других регионах.
Шесть дней под землей: операция «Поток» в Курской области.
В марте 2025 года российские войска провели операцию «Поток» по освобождению Суджи в Курской области. Подготовка заняла несколько месяцев. В течение шести дней бойцы продвигались по 500-метровому подземный тоннель, преодолевая нехватку кислорода и воды. После выхода на поверхность более 800 военнослужащих, включая десантников ВДВ, мотострелков и бойцов спецподразделений, успешно продвинулись в тыл ВСУ. Командование назвало операцию исторической и отметило ее значимость для хода спецоперации.
По трубе в Купянск: операцию «Поток» повторили в Харьковской области.
В районе Купянска (Харьковская область) российские бойцы использовали подземный газопровод для скрытного проникновения в тыл ВСУ. Военнослужащие продвигались по трубопроводу на тележках и электросамокатах, путь занял четыре дня с ночевками в технических шахтах. После выхода в Радьковку подразделения рассредоточились в Купянске и заняли позиции у железнодорожной линии. Операция получила неофициальное название «Труба 3.0» и сравнивается с предыдущей миссией «Поток».
Российские войска установили контроль над Антоновским мостом в Херсонской области.
Российские военнослужащие 127-й отдельной бригады 18-й общевойсковой армии в сентябре установили контроль над Антоновским железнодорожным мостом в Херсонской области. Операция проводилась в сложных условиях — под огнем и ударами FPV-дронов, при экстремальных температурах штурмовики преодолели технические помещения внутри моста, чтобы скрытно подойти к противнику. Подготовка заняла несколько недель с тренировками на макете моста и отработкой маскировки. За эту операцию бойцы получили ордена Мужества.
Подвиги на войне совершают и целые подразделения, и отдельные бойцы. В том числе те, кого на «гражданке» трудно было заподозрить в героизме. Ниже — самые яркие эпизоды из зоны СВО.
Контрактник «Адидас» спас товарищей под огнем.
Денис Пирогов, боец с позывным «Адидас» из Новой Ляли (Свердловская область), удостоен медали «За отвагу» за проявленное мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач. Сам Денис подчеркивает, что главная награда для него — жизни товарищей.
С мая 2023 года Денис служит контрактником, оператором FPV-дронов. На передовой он получил контузию и осколочное ранение, прошел двухмесячную реабилитацию и вернулся в часть. Под Селидово он участвовал в опасных рейсах, доставляя провизию и боеприпасы на позиции через так называемую «дорогу смерти».
Во время эвакуации подразделения под минометным огнем группа с Денисом попала под удар вражеского FPV-дрона. Благодаря его действиям военнослужащие успели покинуть машину до удара, а тяжелораненого бойца он нес несколько километров и доставил и доставил его в Селидово, где тому была оказана помощь.
Десантник в одиночку взял опорный пункт ВСУ после ранения товарища.
Российский десантник группировки войск «Днепр» с позывным «Грант» в одиночку захватил опорный пункт ВСУ после ранения напарника. Военнослужащий проявил себя как опытный боец, несмотря на молодой возраст. А еще раньше, при освобождении Новогригоровки в Запорожской области, Грант ликвидировал пятерых украинских бойцов, двоих — гранатой и троих — из автомата.
Российский боец пожертвовал жизнью ради спасания жителей Волчанска.
Российский военнослужащий из группировки войск «Север», участвовавший в эвакуации мирных жителей из Волчанска Харьковской области, погиб при выполнении задачи. Боец прикрывал колонну и обеспечил выход группы гражданских из-под обстрела. Всего из города вывезли семь человек, среди них пожилые и те, кто длительное время скрывался в подвалах.
Боец 30 км нес на руках парализованную женщину.
Раненый военнослужащий спас парализованную пенсионерку и ее дочь из-под завалов в поселке Отрадное Днепропетровской области после минометного обстрела. Полтора месяца он ухаживал за ними в своем укрытии, после чего организовал их эвакуацию в тыл. Похилую женщину боец нес на руках. Это стало примером героизма и гуманного отношения к мирным жителям в зоне боевых действий.
Боец ВС РФ чудом выжил после обстрелов ВСУ и вернулся на фронт.
Маэстро дважды получал тяжелые ранения.
Российский военнослужащий с позывным «Маэстро», прошедший через три обстрела в районе Черкасского-Поречного в Курской области, дважды получал тяжелые ранения, но после реабилитации каждый раз возвращался в зону боевых действий.
Сначала боец попал под обстрел во время эвакуации раненого сослуживца, затем был тяжело ранен в Белогоровке — пуля сломала два ребра и застряла в позвоночнике, после чего его семь километров несли на руках до эвакуационной группы. Впоследствии Маэстро продолжил службу уже в качестве связиста в спецназе «Ахмат», где вновь оказался под артиллерийским ударом ВСУ после радиоперехвата, но смог выжить и выбраться из завалов блиндажа.
Боец ВС России собрал мегабомбу и отбил с ней шахту Матроны.
Российский боец с позывным «Чахлый» уничтожил укрытие украинских военных на шахте имени святой Матроны Московской с применением мощного самодельного взрывного устройства. После первых неудачных попыток подрыва обычной взрывчаткой Чахлый поднял тротил со дна затопленной шахты, собрал «мегабомбу» и забросил ее в бункер, в результате чего погибли двое из трех находившихся там украинских военнослужащих, а третий был впоследствии ликвидирован при попытке побега.
Боец больше месяца в одиночку удерживал захваченный блиндаж в тылу противника.
Российский военнослужащий с позывным Мгновенный в течение полутора месяцев в одиночку удерживал захваченный блиндаж в тылу украинских войск. За это время он уничтожил 25 бойцов ВСУ и ранил еще 13. После гибели напарника от минометного обстрела он продолжил оборону один, установил вокруг позиции растяжки, укрепил укрытие и поддерживал связь с командованием. Поддержку ему оказывали российские FPV-дроны, корректировавшие огонь по противнику. По завершении операции военнослужащего эвакуировали с занимаемой позиции.
Ефрейтор Затонский в одиночку прогнал украинскую ДРГ.
Ефрейтор Вооруженных сил России Евгений Затонский в зоне спецоперации обнаружил диверсионно-разведывательную группу ВСУ и в одиночку вынудил ее отступить. Военнослужащий, меняя огневые позиции, точным огнем сорвал попытку захвата российских опорных пунктов, что позволило избежать потерь среди личного состава.
Боец из Кунгура спас себя и трех раненых товарищей на СВО.
Контрактник из Кунгура Пермского края Евгений на покровском направлении он попал под удар FPV-дронов и минометный обстрел, однако сумел оказать себе помощь и эвакуировать с поля боя трех раненых сослуживцев. Гвардии ефрейтор служит на передовой с октября 2024 года в составе гвардейского мотострелкового полка мотострелковой дивизии.
Военные врачи вручную запустили сердце раненого бойца.
Врачи медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады 3-й армии Минобороны РФ спасли раненого бойца в зоне СВО, вручную запустив его сердце после остановки. Как сообщил анестезиолог военного госпиталя с позывным «Герда», медики вскрыли грудную клетку, извлекли крупный осколок из области сердца и около получаса проводили реанимацию. Военнослужащий выжил.
Один против 12.
Российский военнослужащий из Калининградской области почти 17 часов в одиночку сдерживал группу разведки ВСУ численностью 12 человек. Стрелок Балтийского мотострелкового батальона с позывным «Рай» уничтожил двух противников, забрал их оружие и смог безопасно отойти на российские позиции, став легендой среди сослуживцев.