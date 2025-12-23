В Калифорнии произошло масштабное наводнение

На севере американского штата Калифорния произошло масштабное наводнение из-за непрекращающихся ливней, сообщает телеканал ABC News.
Погиб один человек, застрявший в затопленном автомобиле. По данным канала, мужчина подал сигнал о помощи в экстренные службы и полицейские вытащили его из воды, но спасти не смогли.
Люди оказались заблокированными и в домах, уточняет СМИ.
Власти, как отмечается, опасаются возможных оползней и селевых потоков. Всего на потенциально опасных территориях проживают 30 миллионов человек.
Ранее в штате Вашингтон объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений. Информировалось о вероятной эвакуации 100 тысяч человек.