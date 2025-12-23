Ричмонд
В Калифорнии произошло масштабное наводнение

В американском штате Калифорния из-за наводнения погиб человек, застрявший в затопленном автомобиле.

Источник: Аргументы и факты

На севере американского штата Калифорния произошло масштабное наводнение из-за непрекращающихся ливней, сообщает телеканал ABC News.

Погиб один человек, застрявший в затопленном автомобиле. По данным канала, мужчина подал сигнал о помощи в экстренные службы и полицейские вытащили его из воды, но спасти не смогли.

Люди оказались заблокированными и в домах, уточняет СМИ.

Власти, как отмечается, опасаются возможных оползней и селевых потоков. Всего на потенциально опасных территориях проживают 30 миллионов человек.

Ранее в штате Вашингтон объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений. Информировалось о вероятной эвакуации 100 тысяч человек.