В Курганской области водитель погиб, выехав на встречку. Фото

Смертельное ДТП произошло в Юргамышском округе.
В Юргамышском округе (Курганская область) на 212-м километре автодороги «Иртыш» произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Водитель Lada Largus выехал на встречку и погиб. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция во «ВКонтакте».
«Водитель 1984 года рождения на автомобиле Lada Largus осуществлял движение со стороны Кургана в направлении Челябинска. По предварительной информации мужчина выбрал скорость, не соответствующую конкретным условиям движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Renault Magnum. В результате происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», — пишут в ГАИ.
Пассажир Lada Largus (мужчина 1988 года рождения) получил травмы. Его госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В ГАИ напомнили, что в зимний период риск аварий на загородных трассах значительно возрастает. Водителей просят заранее снижать скорость перед поворотами и при ухудшении погоды, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и следить за техническим состоянием автомобиля, в том числе за качеством зимних шин и исправностью тормозной системы.
Ранее в Курганской области ГАИ сообщала о серии аварий с пострадавшими за несколько дней: на трассе Лебяжье — Щигры 18-летний водитель Chevrolet Aveo из-за небезопасной скорости вылетел с дороги, в больницу попал 15-летний пассажир. В другие дни машины также съезжали с трассы и опрокидывались, травмы получили водитель ВАЗ и пассажир Kia Rio.
Кадр с места ДТП.