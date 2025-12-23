В Курганской области водитель погиб, выехав на встречку. Фото

«Водитель 1984 года рождения на автомобиле Lada Largus осуществлял движение со стороны Кургана в направлении Челябинска. По предварительной информации мужчина выбрал скорость, не соответствующую конкретным условиям движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Renault Magnum. В результате происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия», — пишут в ГАИ.