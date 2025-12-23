Ричмонд
Пассажир избил юношу в вагоне поезда на станции метро «Рижская»

Пассажир столичного метро избил юношу в вагоне поезда на станции «Рижская». Уточняется, что мужчина несколько раз ударил 19-летнего молодого человека по лицу. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в ГУ МВД России по городу Москве.

— После инцидента пострадавший незамедлительно обратился в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него травму носа и оказали необходимую помощь. 48-летний фигурант сообщил, что причиной конфликта стало громкое общение молодого пассажира с приятелем, которое, как он посчитал, создавало дискомфорт для окружающих, — передает сайт ведомства.

Возбуждено уголовное дело. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

13 ноября женщина ударила пассажирку московского метро головой о поручень. Она сделала это из-за того, что пострадавшая якобы не уступила ей место. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга легкой степени.

До этого нетрезвый мужчина набросился со спины на пассажира, идущего в сторону эскалаторов на станции московского метро «Проспект Мира», и избил его.