Пассажир избил юношу в вагоне поезда на станции метро «Рижская»

Пассажир столичного метро избил юношу в вагоне поезда на станции «Рижская». Уточняется, что мужчина несколько раз ударил 19-летнего молодого человека по лицу. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в ГУ МВД России по городу Москве.