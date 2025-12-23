Экс-замглавы Кубани Власова исключили из Совета при Президенте РФ

Александр Власов, ранее занимавший посты атамана Кубанского казачьего войска и заместителя губернатора Краснодарского края, исключен из состава Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации и вступило в силу 22 декабря.
Вместо Власова в состав Совета был включен новый атаман Кубанского казачьего войска Александр Агибалов. Он займет должность, обозначенную как «представитель Кубанского войскового казачьего общества».
Исключение Александра Власова из столь высокого коллегиального органа произошло на фоне ряда резонансных событий. Осенью стало известно о его решении отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации, после чего он был освобожден от занимаемой должности заместителя губернатора.
Однако затем появилась информация о его задержании и последующем аресте на два месяца. Власову предъявили обвинения по статьям о злоупотреблении полномочиями и части мошенничестве. По версии следствия, он мог быть причастен к хищению в особо крупном размере средств, выделенных в качестве целевой субсидии для обеспечения участников СВО.
Краснодарский краевой суд 8 декабря оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвокатов Власова и продлил ему арест до 28 февраля.
Незадолго до этого, на отчетном собрании Александра Власова сняли с поста атамана Кубанского казачьего войска. Временно исполняющим обязанности, а затем и новым атаманом стал вице-губернатор по вопросам казачества, спорта и мобилизационной работы региона Александр Агибалов.