Терапевт заметила ад в семье в Норильске, где младенец умер от голода, но молчала

«Терапевт рассказала, что заметила неблагополучие семьи, но никому не сообщила об этом. Этот вопрос подняли в конце октября на совещании при главном враче, когда поступил запрос из комиссии по делам несовершеннолетних по старшей девочке», — сообщил собеседник TACC, добавив, что медицинские работники приходили к семье в период с июля по сентябрь.
Сейчас ведомство проводит масштабную проверку работы всех органов профилактики — опрошены медработники, запрошены документы из управления образования и комиссии по делам несовершеннолетних.
Напомним, в Норильске пятимесячный ребёнок умер от истощения. По версии следствия, 35-летняя женщина проживала с четырьмя детьми: 15-летней дочерью, двумя девочками 2 и 1 года и младенцем. С 14 по 17 декабря мать оставила их без присмотра и пищи. Следователи обнаружили, что в квартире отсутствовала какая-либо еда.
