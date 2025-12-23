Трамп подарил Токаеву ключ от Белого дома

«Президент США также направил Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, среди которых символический ключ от Белого дома и бейсболка с его автографом», — написал Желдибай в своем telegram-канале. Подарок был передан через нового посла Казахстана в США Магжана Ильясова. Дипломат посетил Белый дом для участия в церемонии вручения верительных грамот президенту США.