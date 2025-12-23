Трамп подарил Токаеву ключ от Белого дома

Трамп отметил, что Токаев глубоко понимает международные процессы.
Президент США Дональд Трамп передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву символический ключ от Белого дома и бейсболку со своим автографом. Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.
«Президент США также направил Касым-Жомарту Токаеву несколько подарков, среди которых символический ключ от Белого дома и бейсболка с его автографом», — написал Желдибай в своем telegram-канале. Подарок был передан через нового посла Казахстана в США Магжана Ильясова. Дипломат посетил Белый дом для участия в церемонии вручения верительных грамот президенту США.
Во время разговора с Ильясовым Трамп поделился своими впечатлениями о недавней встрече с Токаевым, состоявшейся в Вашингтоне в ноябре. Президент США назвал его опытным государственным лидером и отметил, что президент Казахстана глубоко понимает международные процессы.
Встреча Трампа и Токаева состоялась 6 ноября в Вашингтоне в рамках саммита «C5+1», приуроченного к десятой годовщине создания этого формата. «C5+1» объединяет США и пять стран Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Касым-Жомарт Токаев стал единственным из пяти лидеров центральноазиатских стран, кто обратился к Дональду Трампу по-английски.