СКР прекратил дело об уклонении от налогов главы воронежской пивоварни «Райт»

При этом в конце прошлой недели воронежский арбитраж удовлетворил иск налоговиков об обращении взыскания задолженности на заложенное имущество компании на 7,6 млн руб. Общая сумма долга при этом составляет 9,2 млн руб. В суде также продолжает рассматриваться аналогичный иск МИФНС к производителю пива. Речь идет о погашении еще одного долга фирмы за счет ее имущества стоимостью 28,9 млн руб. Следующее заседание по делу назначено на 14 января 2026 года.