Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКР прекратил дело об уклонении от налогов главы воронежской пивоварни «Райт»

Управление Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области прекратило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ, до шести лет лишения свободы) в отношении бывшего гендиректора местной пивоваренной компании ООО «Райт».

Источник: Коммерсантъ

Решение было принято из-за истечения сроков давности преследования. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в ведомстве. По данным Rusprofile, до конца июля 2022-го пивоваренной компанией руководил ее единственный учредитель Анатолий Зенищев.

В СКР отметили, что в ходе предварительного следствия компания «Райт» добровольно возместила «полную сумму» недоимки по налогам на 15,1 млн руб. Более подробно раскрыть обстоятельства расследования в ведомстве не смогли.

Уголовное дело в отношении главы «Райта» было возбуждено в 2022 году. Как сообщал «Ъ-Черноземье», тогда речь шла о налоговой задолженности в 26 млн руб. По версии следствия, гендиректор «Райта» в течение трех лет реализовывал подакцизные товары подконтрольным контрагентам, включая в налоговые декларации недостоверные сведения о сумме акцизов. По подсчетам следствия, подозреваемый уклонился от уплаты акциза на общую сумму 26 млн руб.

В мае того же года оперативники провели обыски на предприятии в Правой Хаве, в офисе компании в Воронеже и по местам жительств фигурантов. Имя подозреваемого не раскрывалось.

В декабре 2025-го в Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (МИФНС) № 15 по региону о признании «Райта» банкротом. Сумма требований и суть их происхождения не раскрываются. Суд оставил его без движения, так как при подаче налоговая допустила ряд нарушений — их предложено устранить до 23 января 2026 года.

При этом в конце прошлой недели воронежский арбитраж удовлетворил иск налоговиков об обращении взыскания задолженности на заложенное имущество компании на 7,6 млн руб. Общая сумма долга при этом составляет 9,2 млн руб. В суде также продолжает рассматриваться аналогичный иск МИФНС к производителю пива. Речь идет о погашении еще одного долга фирмы за счет ее имущества стоимостью 28,9 млн руб. Следующее заседание по делу назначено на 14 января 2026 года.