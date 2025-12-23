Интимные фото нижегородки попали в Сеть после ее отказа заплатить шантажисту

Шантажист вымогал у жительницы Арзамаса деньги за нераспространение ее интимных фото. На угрозы женщина не поддалась, в результате ее откровенные снимки получили друзья и знакомые. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Жертвой злоумышленника стала 27-летняя девушка. По ее словам, неизвестный взломал ее аккаунт и после стал требовать 8,5 тысячи рублей, обещая, что фотографии интимного характера никто не увидит.
Нижегородка не поверила угрозам, поэтому шантажист сделал ее личные снимки достоянием общественности. Злоумышленник разослал компрометирующие материалы друзьям и знакомым потерпевшей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.