Интимные фото нижегородки попали в Сеть после ее отказа заплатить шантажисту

Шантажист вымогал у жительницы Арзамаса деньги за нераспространение ее интимных фото. На угрозы женщина не поддалась, в результате ее откровенные снимки получили друзья и знакомые. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.