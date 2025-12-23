В ХМАО убийцу пенсионерки нашли спустя почти 20 лет

Следователи ХМАО по ДНК нашли убийцу пенсионерки из Мегиона.
Следственный комитет ХМАО завершил расследование уголовного дела об убийстве 60-летней жительницы Мегиона, совершенном еще в 2006 году. Подозреваемого удалось установить благодаря повторной ДНК-экспертизе.
«43-летний житель округа обвиняется в убийстве, сопряженном с разбоем. Благодаря современным криминалистическим технологиям удалось установить его причастность к преступлению, совершенному почти 20 лет назад. Благодаря новейшим технологиям и современным реагентам экспертам удалось установить ДНК-профиль предполагаемого преступника», — сообщил окружной следком на официальном сайте.
По версии следствия, 21 сентября 2006 года возле многоквартирного дома по улице Садовая в Мегионе было обнаружено тело 60-летней женщины с признаками насильственной смерти. На запястьях погибшей находились следы скотча, во рту — кляп. После преступления злоумышленник скрылся, однако вещественные доказательства были изъяты и сохранены.
В 2025 году улики повторно отправили на генетическую экспертизу. Результаты помогли установить ДНК-профиль подозреваемого. Мужчину арестовали в Сургутском районе, где он жил и работал. После задержания он признался в преступлении. Сейчас он под стражей, а уголовное дело передано в суд.
