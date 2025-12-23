В ХМАО убийцу пенсионерки нашли спустя почти 20 лет

В 2025 году улики повторно отправили на генетическую экспертизу. Результаты помогли установить ДНК-профиль подозреваемого. Мужчину арестовали в Сургутском районе, где он жил и работал. После задержания он признался в преступлении. Сейчас он под стражей, а уголовное дело передано в суд.