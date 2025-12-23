Ричмонд
Опубликовано видео уничтожения ВСУ в Вильче Харьковской области

Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес авиационный удар по позициям Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Север». Как сообщили в Минобороны РФ, поражение целей осуществлялось по заранее заданным координатам с применением авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.

Объективный контроль результатов удара обеспечили операторы беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем из состава 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки «Север». Они зафиксировали точечные попадания ФАБ по позициям ВСУ в районе населенного пункта Вильча.

Кроме того, операторы FPV-дронов уничтожили отступающую из Вильчи живую силу противника, а также тяжелый гексакоптер ВСУ.

В военном ведомстве подчеркнули, что подразделения войск беспилотных систем в круглосуточном режиме оказывают огневую поддержку штурмовым группам группировки «Север» в ходе активных боевых действий на линии соприкосновения.

О переходе населенного пункта Вильча в Харьковской области под контроль российских войск Минобороны РФ сообщило 22 декабря.

Применение Су-34 с корректируемыми авиабомбами в сочетании с действиями FPV-дронов демонстрирует выстроенную систему разведывательно-ударного контура, при которой авиация и беспилотники действуют вместе. Такой подход позволяет не только эффективно поражать укрепленные позиции противника, но и оперативно уничтожать отступающие силы и технические средства. Усиление роли беспилотных подразделений в связке с фронтовой авиацией повышает темп наступательных действий и снижает возможности ВСУ для перегруппировки на харьковском направлении.