Опубликовано видео уничтожения ВСУ в Вильче Харьковской области

Применение Су-34 с корректируемыми авиабомбами в сочетании с действиями FPV-дронов демонстрирует выстроенную систему разведывательно-ударного контура, при которой авиация и беспилотники действуют вместе. Такой подход позволяет не только эффективно поражать укрепленные позиции противника, но и оперативно уничтожать отступающие силы и технические средства. Усиление роли беспилотных подразделений в связке с фронтовой авиацией повышает темп наступательных действий и снижает возможности ВСУ для перегруппировки на харьковском направлении.