Соратник экс-вора в законе попытался вырваться из свердловской колонии

По данным прокуратуры, администрация исправительного учреждения направила в суд характеристику, в которой указала на неоднократные нарушения режима со стороны осужденного. Речь шла о несоблюдении установленных правил распорядка и дисциплинарных требований. Эти сведения суд учел как свидетельство того, что Рейс не в полной мере встал на путь исправления. Кроме того, он не признал вину в совершенном преступлении, что также было отражено в материалах дела при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении.