Соратник экс-вора в законе попытался вырваться из свердловской колонии

Илья Рейс продолжит отбывать наказание в колонии (архивное фото).
Невьянский городской суд отказал осужденному за мошенничество Илье Рейсу (считается связанным с экс-вором в законе Андреем Трофимовым — Трофой) в условно-досрочном освобождении. Осужденный просил заменить оставшуюся часть срока более мягким видом наказания, но суд, учитывая позицию прокуратуры и администрации колонии, ходатайство не удовлетворил, сообщили URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Прокурор настаивал, что отпускать Рейса раньше срока нельзя из ‑за его поведения в исправительном учреждении. «Свердловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Иван Чернавских возражал против удовлетворения заявленного ходатайства в связи с нестабильным поведением осужденного в период отбытия им наказания. В течение 2025 года Рейс также нарушал установленный порядок отбывания наказания», — пояснили в пресс-службе ведомства. Администрация колонии поддержала эту позицию и указала на отсутствие оснований считать, что цели наказания достигнуты.
По данным прокуратуры, администрация исправительного учреждения направила в суд характеристику, в которой указала на неоднократные нарушения режима со стороны осужденного. Речь шла о несоблюдении установленных правил распорядка и дисциплинарных требований. Эти сведения суд учел как свидетельство того, что Рейс не в полной мере встал на путь исправления. Кроме того, он не признал вину в совершенном преступлении, что также было отражено в материалах дела при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении.
В марте 2023 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Илью Рейса виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд установил, что в 2020 году Рейс похитил у предпринимателя 5 млн рублей. По состоянию на 22 декабря 2025 года неотбытая часть наказания составила 8 месяцев 28 дней. После отказа в условно-досрочном освобождении Рейс продолжит отбывать срок в пенитенциарном учреждении.