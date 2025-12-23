В здании городского суда Нижневартовска произошел пожар

В Нижневартовском суде произошел пожар.
В здании городского суда Нижневартовска (ХМАО) на проспекте Победы произошло возгорание. Загорелся светильник на втором этаже, сообщил источник URA.RU.
«Возгорание произошло на втором этаже в одном из помещений суда, загорелся светильник. Огонь удалось потушить до прибытия пожарных подразделений», — рассказал собеседник агентства.
По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. Пострадавших нет. Пожарные работают на месте, выясняют причину пожара.
