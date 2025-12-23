Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В здании городского суда Нижневартовска произошел пожар

В здании городского суда Нижневартовска (ХМАО) на проспекте Победы произошло возгорание. Загорелся светильник на втором этаже, сообщил источник URA.RU.

В Нижневартовском суде произошел пожар.

В здании городского суда Нижневартовска (ХМАО) на проспекте Победы произошло возгорание. Загорелся светильник на втором этаже, сообщил источник URA.RU.

«Возгорание произошло на втором этаже в одном из помещений суда, загорелся светильник. Огонь удалось потушить до прибытия пожарных подразделений», — рассказал собеседник агентства.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. Пострадавших нет. Пожарные работают на месте, выясняют причину пожара.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске спасатели потушили пожар на улице Мусы Джалиля в квартире дома № 25, который известен в городе высокими ценами на недвижимость. Из огня пожарные вытащили мать с дочерью, которые отравились угарным газом.