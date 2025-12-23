В здании городского суда Нижневартовска произошел пожар

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске спасатели потушили пожар на улице Мусы Джалиля в квартире дома № 25, который известен в городе высокими ценами на недвижимость. Из огня пожарные вытащили мать с дочерью, которые отравились угарным газом.