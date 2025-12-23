Ричмонд
ПВО утром отразила удар 15 украинских БПЛА на регионы России

С 7:00 до 9:00 по московскому времени российские силы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Минобороны России сообщило об успешном отражении атаки украинских БПЛА.

14 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, один — над Воронежской. ПВО продолжает обеспечивать защиту от воздушных угроз.

А за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 29 дронов Вооружённых сил Украины над регионами России.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

