ПВО утром отразила удар 15 украинских БПЛА на регионы России

14 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, один — над Воронежской. ПВО продолжает обеспечивать защиту от воздушных угроз.
А за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 29 дронов Вооружённых сил Украины над регионами России.
