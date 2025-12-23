Черноморский флот отбил атаку дронов: карта ударов БПЛА на 23 декабря

Средства ПВО за ночь сбили 29 БПЛА над шестью регионами РФ.
Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на российские регионы. В Белгородской области ВСУ атаковали четыре муниципалитета, в результате ранены три мирных жителя. В Севастополе обломки сбитого БПЛА упали в районе улицы Хрусталева. В Горловке была совершена атака на жилой сектор, повреждены несколько домов и один автомобиль. В Ставропольском крае после атаки БПЛА начался пожар в промзоне. Самая сильная атака пришлась на Ростовскую область, где из-за падения обломков БПЛА загорелся частный жилой дом. За ночь над шестью регионами РФ средства ПВО сбили 29 аппаратов. Карта ударов ВСУ и последствия атаки — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Данные Минобороны России на утро 23 декабря.
В ночь на 23 декабря с 23:00 до 07:00 по мск средства ПВО сбили над российскими регионами 29 украинских беспилотников. Из них:
14 БПЛА — над Ростовской областью 7 БПЛА — над Ставропольским краем 3 БПЛА — над Белгородской областью 3 БПЛА — над Республикой Калмыкией 1 БПЛА — над Курской областью 1 БПЛА — над Республикой Крым.
22 декабря вечером, с 20:00 до 23:00 по мск, средства ПВО сбили над российскими регионами 12 украинских беспилотников. Из них:
11 БПЛА — над Республикой Крым1 БПЛА — над акваторией Черного моря.
В каких регионах объявляли беспилотную опасность.
Этой ночью сразу в нескольких регионах России был введен режим «Беспилотная опасность». Он был объявлен в Пензенской области, в Северной Осетии-Алании, в Кабардино-Балкарии, в Ставропольском крае, в Дагестане, в Белгородской области, в Краснодарском крае, в Воронежской области, и в Севастополе. Власти данных регионов рекомендовали жителям находиться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности.
Последствия атак БПЛА.
Севастополь: обломки сбитого БПЛА упали в районе улицы Хрусталева.
В Севастополе обломки сбитого БПЛА упали в районе улицы Хрусталева.
В Севастополе силы ПВО и Черноморский флот сбили восемь воздушных целей, включая беспилотники и ракеты. По предварительной информации спасательных служб, обломки сбитого БПЛА упали в районе улицы Хрусталева, пострадавших нет. Ведомства продолжают работы по обеспечению безопасности.
Губернатор Севастополя Михаила Развожаев в своем telegram-канале рекомендовал жителям сообщать о любых опасных находках по номеру 112. А также доверять только официальной информации.
Белгородская область: ВСУ атаковали четыре муниципалитета, ранены три мирных жителя.
В Белгородской области зафиксированы атаки с использованием FPV-дронов по четырем муниципалитетам. В результате три мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил Губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
• Шебекинский округ: на автодороге Шебекино — Зиборовка дрон поразил легковой автомобиль, водитель получил баротравму и госпитализирован в Белгородскую городскую больницу № 2. В селе Максимовка атакован автомобиль главы поселения — транспорт уничтожен.
• Волоконовский округ: в районе поселка Красный Пахарь дрон повредил легковой автомобиль, пострадала супружеская пара, оба госпитализированы. На дорогах в поселках Волоконовка, Малиново и селе Фощеватово атакам подверглись два КАМАЗа, спецтехника и «Газель», повреждена инфраструктура, временно отсутствует электроснабжение. В хуторе Шаховка пострадал социальный объект.
• Грайворонский округ: город Грайворон атакован четырьмя дронами, повреждены два дома и семь легковых автомобилей, один уничтожен огнем. В селе Новостроевка-Первая посечены два автомобиля.
• Валуйский округ: в селе Посохово поврежден забор частного дома и легковой автомобиль. В хуторах Леоновка и Рябики атакованы два сельхозпредприятия, повреждено оборудование, в селе Долгое — ангар.
Ростовская область: из-за падения обломков БПЛА загорелся частный жилой дом.
В ночь на 23 декабря Вооруженные силы Украины нанесли атаку по территории Ростовской области. В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на участке частного домовладения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в telegram-канале.
По его словам, ночная атака дронов была отражена в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах. В станице Грушевской Аксайского района вспыхнул строящийся частный жилой дом, площадь возгорания составила 40 кв. м, пожар был оперативно ликвидирован, уточнил он.
Губернатор также добавил, что в хуторе Верхнепотапов Константиновского района обломки дрона повредили ограждение частного двора, а в другом строящемся доме выбило оконные стекла. По словам Слюсаря, жертв и пострадавших в результате атаки нет.
Ставропольский край: в Буденновске загорелась промзона.
В Буденновске зафиксирована попытка атаки объектов города с помощью вражеских БПЛА. Силы ПВО успешно отразили угрозу. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в официальном telegram-канале.
Он сообщил, что пострадавших нет, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. На территории промзоны наблюдаются отдельные возгорания, на месте работают экстренные службы.
Власти призывают жителей не публиковать в сети видео пролета или падения дронов и работу ПВО, чтобы не помогать противнику, и использовать только официальные источники информации.
Горловка: атака ВСУ на жилой сектор, повреждены несколько домов и один автомобиль.
В Горловке вражеский БПЛА самолетного типа нанес удар по частному сектору жилмассива «Солнечный». Об этом сообщил глава муниципального образования Иван Приходько в официальном telegram-канале. В результате атаки повреждены несколько домов и один автомобиль. Жертв удалось избежать.
Какие аэропорты были закрыты.
В некоторых российских аэропортах этой ночью временно ограничивали прием и вылет самолетов. Такие меры вводились в аэропортах Волгограда, Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса. Позднее Росавиация отменила ограничения на работу четырех аэропортов.