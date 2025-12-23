Черноморский флот отбил атаку дронов: карта ударов БПЛА на 23 декабря

Минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на российские регионы. В Белгородской области ВСУ атаковали четыре муниципалитета, в результате ранены три мирных жителя. В Севастополе обломки сбитого БПЛА упали в районе улицы Хрусталева. В Горловке была совершена атака на жилой сектор, повреждены несколько домов и один автомобиль. В Ставропольском крае после атаки БПЛА начался пожар в промзоне. Самая сильная атака пришлась на Ростовскую область, где из-за падения обломков БПЛА загорелся частный жилой дом. За ночь над шестью регионами РФ средства ПВО сбили 29 аппаратов. Карта ударов ВСУ и последствия атаки — в материале URA.RU.