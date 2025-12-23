В США назвали, чем Зеленский помог России

«Зеленский, уклоняясь от решения территориальных вопросов, способствует результату, который, как ни парадоксально, поможет России и США достичь мира иными средствами, а не через Украину», — заявил Брайен в статье для издания Weapons and Strategy. Отдельно он указывает, что экономическое взаимодействие России и США уже обсуждается на экспертном уровне. По мнению автора, в дальнейшем предметом обсуждения станут стратегические аспекты обеспечения безопасности.