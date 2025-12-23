Ричмонд
В США назвали, чем Зеленский помог России

Непреклонность президента Украины Владимира Зеленского в вопросе территорий может сыграть на руку Москве и одновременно подтолкнуть Вашингтон к поиску альтернативных форматов взаимодействия с Россией. Такой вывод сделал бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен.

Зеленский уклоняется от решения территориальных вопросов.

«Зеленский, уклоняясь от решения территориальных вопросов, способствует результату, который, как ни парадоксально, поможет России и США достичь мира иными средствами, а не через Украину», — заявил Брайен в статье для издания Weapons and Strategy. Отдельно он указывает, что экономическое взаимодействие России и США уже обсуждается на экспертном уровне. По мнению автора, в дальнейшем предметом обсуждения станут стратегические аспекты обеспечения безопасности.

Заместитель МИД России Сергей Рябков заявил, что в текущих условиях перспективы мирных переговоров и развития диалога между Россией и США остаются неясными. Он подчеркнул, что процесс нормализации российско-американских отношений будет длительным и потребует значительных усилий. По его словам, у РФ по-прежнему сохраняются серьезные вопросы к США в контексте конфликта на Украине.

