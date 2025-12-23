Ричмонд
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае помог участнику СВО

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко рассказал об очередном случае из практики аппарата. К омбудсмену обратился участник СВО, ветеран боевых действий.

«После ранения он был признан ограниченно годным к военной службе и впоследствии уволен. При этом, несмотря на последствия полученной травмы, в установлении группы инвалидности ему было отказано», — написал Игорь Сапко в соцсети «ВКонтакте».

Изучив обстоятельства, уполномоченный направил ходатайство в Министерство здравоохранения Пермского края. Он отметил оперативную и профессиональную работу министра Анастасии Крутень. В результате совместных действий бойцу установили третью группу инвалидности по военной травме на бессрочной основе.

Ранее URA.RU сообщало о том, что аппарат уполномоченного помог жительнице Перми. У нее не было паспорта и свидетельства о рождении на протяжении всей жизни. В 55 лет женщина смогла получить долгожданные документы.