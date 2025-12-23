Ричмонд
ОМОН задержал 47-летнюю безработную белоруску в Калинковичах

В Беларуси ОМОН задержал 47-летнюю безработную женщину.

Источник: Комсомольская правда

Бойцы ОМОН и оперативники наркоконтроля задержали безработную женщину в Калинковичах, сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители установили, что 47-летняя жительница Калинковичского района фасовала наркотики для интернет-наркошопа и в виде закладок распространяла психотропы по территории Гомельщины.

В тайниках и авто фигурантки нашли и изъяли два килограмма особо опасного вещества. Задержанной инкриминируют незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Белоруску могут посадить на 20 лет.

Ранее МВД раскрыло детали задержания жителя Витебска с участием ОМОН.

Тем временем изменения программ обучения водителей вынесены на обсуждение в Беларуси.