Женщина погибла под колесами трамвая на юге Волгограда

Волгоградка вышла на трамвайные пути в неположенном месте.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Трагедия произошла в Красноармейском районе Волгограда около пяти часов вечера в понедельник, 22 декабря. На проспекте Героев Сталинграда трамвай № 11 с пассажирами сбил женщину. Как комментируют в полиции, она перебегала трамвайные пути в неположенном месте. Вагоновожатый не успел остановить трамвай.

На место ЧП к еще подающей признаки жизни пострадавшей вызвали скорую, но до больницы ее довезти не успели, женщина умерла в карете неотложки. Обстоятельства случившегося будут расследовать сотрудники МВД.

