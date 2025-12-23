Женщина погибла под колесами трамвая на юге Волгограда

Трагедия произошла в Красноармейском районе Волгограда около пяти часов вечера в понедельник, 22 декабря. На проспекте Героев Сталинграда трамвай № 11 с пассажирами сбил женщину. Как комментируют в полиции, она перебегала трамвайные пути в неположенном месте. Вагоновожатый не успел остановить трамвай.
На место ЧП к еще подающей признаки жизни пострадавшей вызвали скорую, но до больницы ее довезти не успели, женщина умерла в карете неотложки. Обстоятельства случившегося будут расследовать сотрудники МВД.
