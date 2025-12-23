Ричмонд
ФСБ: Организаторов нелегальной миграции задержали в пяти регионах России

В пяти регионах России задержали организаторов нелегальной миграции — они легализовали более двух тысяч иностранцев. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в ФСБ.

Новость дополняется.