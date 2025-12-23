Ричмонд
Украина лишилась одного из самых опытных летчиков

«Герань» врезалась в вертолет опытного летчика ВСУ.

«На борту разбившегося во время боевой задачи Ми-24 был … Александр Шемет», — сообщили в telegram-канале телеканала «Общественное». Там уточнили, что вертолет под управлением 55-летнего Шемета находился на связи с пунктом управления до момента удара, после чего отметка борта исчезла с экранов радиолокаторов.

Службы обнаружили на месте падения обломки вертолета и тела четырех человек. Предварительное расследование указывает на то, что Ми-24 мог столкнуться с беспилотником во время попытки перехвата.

Александр Шемет окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и с 2015 года участвовал в боях на Донбассе в составе украинских подразделений армейской авиации. По данным telegram-канала «Воевода вещает», что он принимал участие в авиационном прорыве на территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе в апреле 2022 года.

В сентябре 2025 года сообщалось, что на территории Запорожской области, находящейся под контролем Киева, потерпел крушение истребитель Су-27, принадлежащий ВСУ. Пилот погиб.

