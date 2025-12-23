Украина лишилась одного из самых опытных летчиков

«Герань» врезалась в вертолет опытного летчика ВСУ.
Российский ударный беспилотник типа «Герань» сбил вертолет Ми-24, боевым пилотом, одним из самых опытных летчиков Александром Шеметом, в Черкасской области. Об этом сообщил телеканал «Общественное». По данным СМИ, команда ВСУ выполняла задачу по перехвату дронов и пропала с радаров во время полета.
«На борту разбившегося во время боевой задачи Ми-24 был … Александр Шемет», — сообщили в telegram-канале телеканала «Общественное». Там уточнили, что вертолет под управлением 55-летнего Шемета находился на связи с пунктом управления до момента удара, после чего отметка борта исчезла с экранов радиолокаторов.
Службы обнаружили на месте падения обломки вертолета и тела четырех человек. Предварительное расследование указывает на то, что Ми-24 мог столкнуться с беспилотником во время попытки перехвата.
Александр Шемет окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и с 2015 года участвовал в боях на Донбассе в составе украинских подразделений армейской авиации. По данным telegram-канала «Воевода вещает», что он принимал участие в авиационном прорыве на территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе в апреле 2022 года.
В сентябре 2025 года сообщалось, что на территории Запорожской области, находящейся под контролем Киева, потерпел крушение истребитель Су-27, принадлежащий ВСУ. Пилот погиб.