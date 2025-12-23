Украина лишилась одного из самых опытных летчиков

Александр Шемет окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков и с 2015 года участвовал в боях на Донбассе в составе украинских подразделений армейской авиации. По данным telegram-канала «Воевода вещает», что он принимал участие в авиационном прорыве на территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе в апреле 2022 года.