В пяти регионах России задержали организаторов нелегальной миграции

Сотрудники ФСБ провели 65 обысков в пяти регионах РФ.
Организаторов каналов незаконной миграции, через который с 2024 года были легализованы более двух тысяч иностранцев, задержали в пяти регионах России. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей масштабный канал незаконной миграции», — отметили ТАСС в ЦОС. В ФСБ указали, что участники структуры за деньги оформляли иностранцам фиктивные основания для пребывания в России, в том числе документы, создающие видимость законного трудоустройства. По данным ведомства, так злоумышленники легализовали более двух тысяч граждан стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока и получили преступный доход не менее 500 млн рублей.
Оперативные мероприятия силовики провели одновременно в нескольких субъектах. Как сообщили в ФСБ, в Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областях и Пермском крае провели 65 обысков и осмотров, изъяли документацию, носители информации и средства связи, которые, по версии следствия, использовали для организации незаконной миграции. Были допрошены более 100 предполагаемых участников и свидетелей. В настоящее время задержаны предполагаемый организатор и 20 активных членов группы, всем фигурантам уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Спецслужба уточнила, что устанавливаются остальные участники схемы и конечные получатели услуг по нелегальной легализации.