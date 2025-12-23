В пяти регионах России задержали организаторов нелегальной миграции

Оперативные мероприятия силовики провели одновременно в нескольких субъектах. Как сообщили в ФСБ, в Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областях и Пермском крае провели 65 обысков и осмотров, изъяли документацию, носители информации и средства связи, которые, по версии следствия, использовали для организации незаконной миграции. Были допрошены более 100 предполагаемых участников и свидетелей. В настоящее время задержаны предполагаемый организатор и 20 активных членов группы, всем фигурантам уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Спецслужба уточнила, что устанавливаются остальные участники схемы и конечные получатели услуг по нелегальной легализации.