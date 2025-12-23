В Сочи задержали мужчину, подозреваемого в поджоге машины экс-супруги

«В Сочи местная жительница обратилась в полицию после того, как ее иномарка вспыхнула во дворе. Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали поджигателя элитной машины. Им оказался 35-летний бывший супруг владелицы. Мужчина решил отомстить и облил капот авто моторным маслом, поджёг его и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.