Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи задержали мужчину, подозреваемого в поджоге машины экс-супруги

СОЧИ, 23 дек — РИА Новости. Полицейские в Сочи задержали мужчину, который из мести поджег Porsche бывшей супруги, сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю.

Источник: РИА "Новости"

«В Сочи местная жительница обратилась в полицию после того, как ее иномарка вспыхнула во дворе. Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали поджигателя элитной машины. Им оказался 35-летний бывший супруг владелицы. Мужчина решил отомстить и облил капот авто моторным маслом, поджёг его и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ущерб составляет более 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Мстительному экс-супругу грозит до 5 лет лишения свободы.