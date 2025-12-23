ФСБ перекрыла канал миграции, легализовавший более 2 тысяч иностранцев

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, противоправная деятельность принесла участникам группы 500 млн рублей.
«Злоумышленники за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в оформлении фиктивных приглашений от номинальных юридических лиц», — говорится в публикации.
Отмечается, что в отношении участников группы возбудили три уголовных дела. Фигурантов поместили под стражу, следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось о задержании в Москве 12 человек за незаконную легализацию более 53 тыс. иностранных граждан.