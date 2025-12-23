Ричмонд
ФСБ перекрыла канал миграции, легализовавший более 2 тысяч иностранцев

Сотрудники ФСБ России задержали организатора и 20 участников группы, которая незаконно легализовала в стране свыше 2 тыс. иностранных граждан.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, противоправная деятельность принесла участникам группы 500 млн рублей.

«Злоумышленники за денежное вознаграждение оказывали содействие иностранным гражданам в оформлении фиктивных приглашений от номинальных юридических лиц», — говорится в публикации.

Отмечается, что в отношении участников группы возбудили три уголовных дела. Фигурантов поместили под стражу, следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось о задержании в Москве 12 человек за незаконную легализацию более 53 тыс. иностранных граждан.