ФСБ задержала организаторов нелегальной миграции в пяти регионах РФ

В службе уточнили, что силовики провели 65 обысков и осмотров в Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областях и Пермском крае. Были допрошены больше 100 человек. Среди них есть как участники, так и свидетели дела. Кроме того, задержаны предполагаемый организатор схемы и двадцать ее активных участников. Для них суд уже избрал меру пресечения — заключение под стражу.