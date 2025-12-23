ФСБ задержала организаторов нелегальной миграции в пяти регионах РФ

«Пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, организовавшей масштабный канал незаконной миграции», — следует из сообщения.
Согласно сведениям ФСБ, с 2024 года злоумышленники помогли легализоваться свыше двум тысячам выходцев из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Преступный доход, по оценкам ведомства, превысил 500 миллионов рублей.
В службе уточнили, что силовики провели 65 обысков и осмотров в Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областях и Пермском крае. Были допрошены больше 100 человек. Среди них есть как участники, так и свидетели дела. Кроме того, задержаны предполагаемый организатор схемы и двадцать ее активных участников. Для них суд уже избрал меру пресечения — заключение под стражу.
Ранее бывший глава МВД, генерал армии Анатолий Куликов сообщал, что число нелегальных мигрантов в России за последние 5 лет уменьшилось втрое. По его словам, предпринимаемые в стране меры контроля в этой сфере начинают давать ощутимый эффект.