Женщина убивала мужчин, которые знакомились с ней для интима: в чем она призналась

Серийная убийца из Огайо признала себя виновной в убийстве четырех мужчин.

Источник: Комсомольская правда

Ребекка Оберн из Огайо признала себя виновной в четырех убийствах и одном тяжком нападении. Такое признание закрывает сложное дело, которое расследовали Бюро уголовных расследований и полиция Колумбуса. Об этом пишет People.

Оберн встречалась с мужчинами на северо-востоке Колумбуса и накачивала их наркотиками для ограбления. Следователи установили ее причастность к четырем передозировкам и ограблениям в период с января по июнь 2023 года и одной попытке передозировки в декабре 2022 года.

Генпрокурор штата Дейв Йост заявил, что приговор вынесут 20 февраля 2026 года. 36-летней Оберн грозит от 69 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее в США умер один из самых известных серийных убийц США, Сэмюел Литтл. Он признался в интервью, что убил 90 человек в 14 штатах. ФБР на основе этих показаний удалось подтвердить причастность преступника как минимум к 50 убийствам женщин.