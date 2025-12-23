Женщина убивала мужчин, которые знакомились с ней для интима: в чем она призналась

Оберн встречалась с мужчинами на северо-востоке Колумбуса и накачивала их наркотиками для ограбления. Следователи установили ее причастность к четырем передозировкам и ограблениям в период с января по июнь 2023 года и одной попытке передозировки в декабре 2022 года.