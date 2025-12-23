Священник умер на 105 минут и ожил после встречи с Иисусом, а в его мозге нашли чудо

68-летний Дин Брэкстон утверждает, что во время остановки сердца он оказался в ином мире, где встретил умерших родственников, ангелов и Иисуса Христа. Последний, по словам священника, обратился к нему со словами: «Сейчас не твоё время, возвращайся». После этого мужчина необъяснимым образом вернулся к жизни.
Уникальность случая в том, что врачи пытались реанимировать пациента 105 минут и уже готовили документы для морга, когда его сердце неожиданно забилось вновь. Медики называют это чудом, поскольку столь длительная гипоксия, как правило, приводит к необратимым повреждениям мозга, чего у Брэкстона не зафиксировано. Сам священник описывает пережитое как состояние абсолютного покоя и радости, которое навсегда изменило его мировоззрение.
Ранее жительница американского штата Техас Элизабет Крон пережила уникальный опыт, который изменил её жизнь, после того как в неё попала молния. Удар молнии пришёлся в зонт, который она несла по дороге в синагогу со своим двухлетним сыном. Инцидент привёл к остановке сердца и клинической смерти. Крон описала классический внетелесный опыт, увидев своё тело со стороны, а затем перенеслась в некое пространство, которое она называет «садом» или раем.
