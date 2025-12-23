Священник умер на 105 минут и ожил после встречи с Иисусом, а в его мозге нашли чудо

Ранее жительница американского штата Техас Элизабет Крон пережила уникальный опыт, который изменил её жизнь, после того как в неё попала молния. Удар молнии пришёлся в зонт, который она несла по дороге в синагогу со своим двухлетним сыном. Инцидент привёл к остановке сердца и клинической смерти. Крон описала классический внетелесный опыт, увидев своё тело со стороны, а затем перенеслась в некое пространство, которое она называет «садом» или раем.