В Петрозаводске ученик школы пришел на уроки с ножом

В Петрозаводске ребенок принес нож в школу. Родители детей забили тревогу — трагедии удалось избежать.

Источник: Аргументы и факты

Ученик одной из школ в Петрозаводске пришел на учебу с ножом. Родители детей, узнав об этом, обратились в полицию.

В министерстве образования и спорта Карелии подтвердили, что у школьника был обнаружен запрещенный предмет. При этом подчеркивается, что администрация школы оперативно отработала инцидент с полицией. Уроки прерывать не пришлось. Минобразования региона и администрация Петрозаводского городского округа держат ситуацию на контроле.

Родителей призывают обращать внимание на проявление у детей деструктивного поведения. Следует разговаривать с детьми, узнавать, чем они живут и о чем думают. При необходимости можно обратиться в школу, специалисты которой знают, как помочь.

Напомним, что 16 декабря в Одинцове в Подмосковье ученик девятого класса совершил нападение с ножом в школе, в результате чего погиб 10-летний мальчик и были ранены несколько человек, включая охранника.