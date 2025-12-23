Мошенники, обманувшие пенсионеров на 100 миллионов, предстанут перед судом

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении аферистов, которые разработали план по хищению денег у пенсионеров из столицы и других регионов страны. Злоумышленникам удалось забрать у пожилых людей более 100 миллионов рублей. В скором времени обвиняемые предстанут перед судом. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.