Мошенники, обманувшие пенсионеров на 100 миллионов, предстанут перед судом

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении аферистов, которые разработали план по хищению денег у пенсионеров из столицы и других регионов страны. Злоумышленникам удалось забрать у пожилых людей более 100 миллионов рублей. В скором времени обвиняемые предстанут перед судом. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
— Завершено расследование уголовного дела в отношении 21 участника организованной преступной группы, обвиняемых в совершении мошенничества в особо крупном размере. Уголовное дело передано в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Организаторами преступления, по версии следствия, являются три человека. Фигуранты сколотили банду, которая обманывала пенсионеров под видом сотрудников различных ведомств. Пожилые люди передавали деньги курьерам для якобы последующего декларирования и впоследствии лишались своих сбережений. Организаторы и соучастники преступления находятся в розыске. На банковские счета обвиняемых наложили арест.
Ранее стало известно, что аферисты обманули москвичку более чем на 42,5 миллиона. Злоумышленники убедили ее в том, что надо якобы заменить ключи от домофона. Позднее пенсионерку и ее мужа запугали взломом «Госуслуг» и убедили перевести деньги.