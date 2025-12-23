Россиянин, сбросивший сына за борт на винты катера, получил 12 лет тюрьмы в Таиланде

Россиянин-релокант Артем Бугорский, который сбросил сына Лукаса за борт на винты катера в Таиланде, получил 12 лет тюрьмы. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.
— По словам близких, несколько месяцев до трагедии Бугорский-старший страдал от депрессии — из-за развода с женой, безработицы и отказа в визе. Злоупотреблял наркотиками, — говорится в публикации.
Во время морской прогулки у Суринских островов в январе мужчина, по версии следствия, сбросил ребенка с катера в воду, где тот попал под винт. Мальчик, гражданин Таиланда, скончался в больнице от полученных травм.
Позже появилась информация, что Бугорскому в Таиланде может грозить смертная казнь. При этом очевидцы отмечают, что мужчина не собирался убивать сына, а хотел пошутить: скинуть его в воду, чтобы тот сам доплыл до берега, до которого оставалось около 200 метров.