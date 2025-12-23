Ричмонд
Польша подняла в небо истребители из-за происходящего на Украине

Польские ВВС подняли дежурные истребители из-за якобы активности России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши на официальной странице в соцсети X.

В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация.

Оперативное командование заявило, что в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация. «В полет по тревоге были подняты дежурные пары истребителей», — говорится в сообщении. Наземные средства ПВО и радиолокационного наблюдения переведены на максимально высокий уровень боевой готовности. В ведомстве подчеркнули, что предпринятые шаги носят превентивный характер. По словам военных, цель — обеспечить безопасность территорий Польши, которые находятся рядом с «уязвимыми районами» вблизи границы.